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02.11.2024 в 08:00

В России запретят контент, отрицающий духовно-нравственные ценности

Депутаты предложили защитить детей от такой информации

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Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения среди детей информации, «оскорбляющей или отрицающей традиционные российские духовно-нравственные ценности».

В пояснительной записке к документу отмечается, что Запад развязал против России информационную войну, мишенью которой стали дети. По мнению депутатов, внешние силы пытаются исказить представления юных россиян о патриотизме, уважении к историческому наследию и ответственности перед Отечеством. Основными каналами распространения такого контента являются социальные сети и виртуальные платформы.

Чтобы не допустить отказа молодого поколения от идей коллективизма, служения обществу и готовности к защите интересов страны, перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, предлагают дополнить. В частности, под запретом должна оказаться информация, которая оскорбляет или отрицает традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К традиционным ценностям относятся, в частности, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд.

духовно-нравственные ценности
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