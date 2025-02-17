В России выросло число жалоб на кражи с депозитов

В России в 2024 году в 1,6 раза выросло число жалоб на хищения денег с депозитов и оформление кредитов мошенниками. Количество обращений россиян увеличилось с 1,5 тыс. до 2,5 тыс., сообщила «Ведомостям» финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

По ее словам, в январе 2025-го Служба финансового уполномоченного фиксирует рост числа обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. Злоумышленники в этой схеме похищают основную сумму депозита, в результате чего клиент банка теряет не только вложенные средства, но и всю начисленную по ним доходность, объяснила эксперт.

При этом точное число обращений и динамику их роста финансовый омбудсмен не назвала. По последним данным ЦБ, на 1 января 2025 года граждане хранили в банках 57,5 трлн руб., что на 12,6 трлн руб. (рост на 28%) больше, чем в 2024 году.

Также стало известно, что Центробанк планирует существенно изменить подходы банков к соблюдению «антиотмывочного» законодательства. Регулятор подготовил обновленную редакцию положения 375-П — основного документа, который позволяет кредитным организациям отказывать клиентам в проведении операций или расторгать с ними договоры. В документе изложены основные методы контроля за сомнительными операциями, связанными с обналичиванием и отмыванием денежных средств, а также перечень признаков таких транзакций.