В России впервые оштрафовали банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

Суд впервые привлек к ответственности банк за использование WhatsApp для передачи персональных данных должника. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора (РНК). Название кредитной организации не приводится.

В РНК обратилась жительница Москвы, которой сотрудник банка отправил с корпоративного номера сообщение через WhatsApp.

Роскомнадзор признал банк виновным в нарушении статьи 13.11.2 Кодекса об административных правонарушениях. Кредитную организацию оштрафовали на 200 тыс. руб. за коммуникацию с должником через WhatsApp.

С 1 марта 2023 года в России запрещено пользоваться зарубежными мессенджерами при оказании финансовых и государственных услуг. Нарушителей штрафуют на сумму до 700 тыс. руб. за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах.