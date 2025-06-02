В России создали интерактивную карту шума

Компания «Роквул» представила интерактивную карту шума, которая поможет жителям узнать о наиболее шумных городских районах, а застройщикам — поднять привлекательность новых проектов путем повышения уровня акустического комфорта. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Каждый пользователь, кому дома мешают посторонние звуки, может указать на карте адрес своего места жительства, описать источник шума, и оценить уровень дискомфорта по шкале от 1 («терпимо») до 10 («невыносимо»). Чтобы добавить на карту новую точку, нужно ввести свой адрес, выбрать из списка источник шума и отметить, где он находится — на улице или у соседей. Также можно добавить комментарий и поделиться результатом в соцсетях. Персональные данные пользователей не собирают.

Александр Коршунов, менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании «Роквул»: Проект рассчитан на длительное время. Постепенно мы планируем составить карту шумового загрязнения, которая позволит выявить его основные источники, а также понять, какой именно шум больше всего беспокоит россиян из разных регионов страны. Это поможет в разработке новых решений для защиты от излишнего шума, а тем, кто планирует покупку недвижимости, позволит выявить наиболее шумные районы города.

Карта уже собрала около сотни жалоб россиян на шум, большинство из которых приходится на Москву и ее окрестности. Также есть информация о шумовом загрязнении в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Калуге и других городах.

Помимо исследования географии шумового загрязнения, проект позволит изучить качество шумоизоляции жилой застройки и выбрать оптимальные решения для защиты от посторонних звуков.