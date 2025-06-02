Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.06.2025 в 15:40

В России создали интерактивную карту шума

Пользователи, которым мешает шум в доме и его окрестностях, могут оставить на карте соответствующую отметку

2

Компания «Роквул» представила интерактивную карту шума, которая поможет жителям узнать о наиболее шумных городских районах, а застройщикам — поднять привлекательность новых проектов путем повышения уровня акустического комфорта. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Каждый пользователь, кому дома мешают посторонние звуки, может указать на карте адрес своего места жительства, описать источник шума, и оценить уровень дискомфорта по шкале от 1 («терпимо») до 10 («невыносимо»). Чтобы добавить на карту новую точку, нужно ввести свой адрес, выбрать из списка источник шума и отметить, где он находится — на улице или у соседей. Также можно добавить комментарий и поделиться результатом в соцсетях. Персональные данные пользователей не собирают.

Александр Коршунов, менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании «Роквул»:

Проект рассчитан на длительное время. Постепенно мы планируем составить карту шумового загрязнения, которая позволит выявить его основные источники, а также понять, какой именно шум больше всего беспокоит россиян из разных регионов страны. Это поможет в разработке новых решений для защиты от излишнего шума, а тем, кто планирует покупку недвижимости, позволит выявить наиболее шумные районы города.

Карта уже собрала около сотни жалоб россиян на шум, большинство из которых приходится на Москву и ее окрестности. Также есть информация о шумовом загрязнении в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Калуге и других городах.

Помимо исследования географии шумового загрязнения, проект позволит изучить качество шумоизоляции жилой застройки и выбрать оптимальные решения для защиты от посторонних звуков.

Карта шум
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.