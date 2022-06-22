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22.06.2022 в 06:10

В России предложили запретить рекламу микрозаймов

Изменения могут рассмотреть в осеннюю сессию

Петербургский депутат Андрей Рябоконь предлагает запретить в стране рекламу микрофинансовой деятельности. Он подготовил соответствующую инициативу по изменению федерального законодательства, которую предложит на рассмотрение коллег уже осенью. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Рябоконь предлагает внести соответствующее дополнение в статью 7 закона «О рекламе», где перечислены все темы, которые в России нельзя рекламировать. Депутата смущает агрессивная рекламная политика организаций, которые выдают микрозаймы. Из-за лёгкой доступности и отсутствия необходимости подтверждать доход микрозаймами пользуются наиболее бедные слои населения. А именно среди этих заемщиков больше всего финансово неграмотных людей с нестабильными доходами. Они увлекаются микрозаймами и попадают в долговую кабалу, поясняет депутат.

По данным автора инициативы, закредитованность населения страны составляет более чем 50%, а в отдельных регионах и 85%. В сложившейся экономической ситуации, когда реальные доходы людей падают, нужно исключить необдуманные кредиты. «У нас же запрещена реклама сигарет. Те, кто курит, и так могут их купить», — привёл пример парламентарий.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу. Он отметил, что необходимо блокировать рекламу, за которой скрываются нелегальные финансовые организации, в частности, в социальных сетях, и в целом в интернете. По его словам, важно сделать конкретные уточнения для регулирования таких ограничений.

Проблемный рынок микрозаймов не раз ставил вопрос о его запрете в принципе. Но Центробанк выступил против, потому что запрет таких организаций приведёт к тому, что граждане попадут в руки нелегальных, «чёрных» кредиторов".

В 2019 году власти Кемеровской области также предлагали запретить рекламу и выдачу микрокредитов в местах массового скопления людей, а именно, в торговых центрах, автобусах и на остановках общественного транспорта. Авторы инициативы обращали внимание на то, что такие объявления толкают население на очередной необдуманный шаг, что ведёт к необоснованной закредитованности населения и росту объемов потребительского кредитования граждан.

микрозаймы
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