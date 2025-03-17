Предпринимателям упростили открытие дела для МСП

Регистрация бизнеса без госпошлины и визитов в налоговую теперь доступна через еще один сервис «Жизненные ситуации», который запустило правительство России, пишет «Коммерсантъ». Срок получения необходимых документов для открытия предприятия снижается со 100 до 60 дней, сообщили в релизе ведомства.

Сервис можно использовать для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, а также одежды или обуви. Сейчас услуга доступна на сайте «МСП.РФ», а в перспективе станет частью портала «Госуслуги».

Сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви включают такие услуги, как:

Государственную регистрацию юридического лица или ИП. Сведения из единых государственных реестров юридических лиц и ИП. Открытие расчетного счета. Выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии или несоответствии санитарным правилам зданий, оборудования и иного имущества. Государственную регистрацию товарного знака. Регистрацию контрольно-кассового аппарата.

«Особенность новых сервисов в том, что они помогают запустить предпринимательскую деятельность, в частности, комплексно получить все необходимые на старте бизнеса услуги», — говорится в сообщении правительства.

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства: Запуск бизнеса — ответственный процесс, который включает в себя получение порядка 40 отдельных государственных услуг. Сервисы «Жизненные ситуации» дают возможность предпринимателям получить услуги комплексно, онлайн, с минимальным количеством визитов в ведомства и сэкономить время, которое они смогут посвятить развитию бизнеса.

«Жизненные ситуации» работают на федеральном уровне с 2023 года. По данным правительства, сервисами уже воспользовалось 2 млн человек.