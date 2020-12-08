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08.12.2020 в 06:10

В России появилась линия помощи для мужчин, пострадавших от домашнего насилия

Общение будет проходить бесплатно и анонимно

Благотворительный фонд «Птицы» запустил линию для обращений мужчин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом рассказала генеральный директор организации Наталия Никифорова на своей странице в Facebook.

О своей проблеме жертвы могут рассказать в телеграм-чате фонда, специалисты предложат варианты помощи. Создатели канала гарантируют анонимность и бесплатные консультации.

Никифорова ссылается на статью 2016 года из научного журнала «Виктимология», в которой сообщается, что в Европе примерно треть всех пострадавших от домашнего насилия — мужчины. В России эта доля может составлять около 10−15%. Мужчины редко обращаются за помощью, потому что более закрыты, чем женщины. Кроме того, женщин проще представить в роли жертвы, поскольку они физически слабее и нередко финансово зависят от мужчин.

Мужчинам выйти из насильственных отношений также сложно, как и женщинам — из‑за боязни потерять связь с детьми, религиозных установок и низкой самооценки. Создатели линии помощи призывают не бояться показаться слабым и обратиться за поддержкой. Насилие недопустимо по отношению к людям любого пола.

На проблему домашнего насилия обращают внимание в своих кампаниях многие бренды. IKEA представила короткометражный хоррор о доме с привидениями, которые олицетворяют психологические страхи жертв абьюза. Косметическая компания MIXIT запустила горячую линию для женщин, находящихся в сложных ситуациях. Также в интернете запустился проект «Позовите Галю!», направленный на защиту женщин от нежелательного внимания в общественных местах.

домашнее насилие птицы
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