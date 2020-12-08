В России появилась линия помощи для мужчин, пострадавших от домашнего насилия

Благотворительный фонд «Птицы» запустил линию для обращений мужчин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом рассказала генеральный директор организации Наталия Никифорова на своей странице в Facebook.

О своей проблеме жертвы могут рассказать в телеграм-чате фонда, специалисты предложат варианты помощи. Создатели канала гарантируют анонимность и бесплатные консультации.

Никифорова ссылается на статью 2016 года из научного журнала «Виктимология», в которой сообщается, что в Европе примерно треть всех пострадавших от домашнего насилия — мужчины. В России эта доля может составлять около 10−15%. Мужчины редко обращаются за помощью, потому что более закрыты, чем женщины. Кроме того, женщин проще представить в роли жертвы, поскольку они физически слабее и нередко финансово зависят от мужчин.

Мужчинам выйти из насильственных отношений также сложно, как и женщинам — из‑за боязни потерять связь с детьми, религиозных установок и низкой самооценки. Создатели линии помощи призывают не бояться показаться слабым и обратиться за поддержкой. Насилие недопустимо по отношению к людям любого пола.

На проблему домашнего насилия обращают внимание в своих кампаниях многие бренды. IKEA представила короткометражный хоррор о доме с привидениями, которые олицетворяют психологические страхи жертв абьюза. Косметическая компания MIXIT запустила горячую линию для женщин, находящихся в сложных ситуациях. Также в интернете запустился проект «Позовите Галю!», направленный на защиту женщин от нежелательного внимания в общественных местах.