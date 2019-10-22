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22.10.2019 в 10:25

В России будут проводиться учения по автономности рунета

В мероприятиях будут принимать участие ведомства и операторы связи

Depositphotos

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план учений по автономности рунета, этот документ появился на портале правовой информации. Такие мероприятия будут проходить в стране не реже, чем один раз в год.

Планируется, что участие в учениях будут принимать операторы связи и прочие владельцы сетей. Во время учений будет проверяться, насколько устойчивы точки обмена трафиком и насколько быстро можно восстановить сети в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Правительство намерено таким образом улучшить координацию участников рынка.

Время проведения учений будет назначать Министерство цифрового развития, которое займется созданием плана для каждого мероприятия. К ним будут привлекаться ФСБ, Роскомнадзор, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и прочие ведомства.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о скором начале тестирования оборудования для изоляции рунета. В ходе проверок будет задействован и «боевой режим».

Дмитрий Медведев Россия автономность рунета учения
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