В России будут проводиться учения по автономности рунета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план учений по автономности рунета, этот документ появился на портале правовой информации. Такие мероприятия будут проходить в стране не реже, чем один раз в год.

Планируется, что участие в учениях будут принимать операторы связи и прочие владельцы сетей. Во время учений будет проверяться, насколько устойчивы точки обмена трафиком и насколько быстро можно восстановить сети в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Правительство намерено таким образом улучшить координацию участников рынка.

Время проведения учений будет назначать Министерство цифрового развития, которое займется созданием плана для каждого мероприятия. К ним будут привлекаться ФСБ, Роскомнадзор, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и прочие ведомства.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о скором начале тестирования оборудования для изоляции рунета. В ходе проверок будет задействован и «боевой режим».