В ролике Tecno все всё пропустили

Вика Фролова, креатор:

Для того, чтобы каждое «пропусти» мурашило, мы собирали истории, воспоминания, образы из разных источников, в том числе из собственных жизней.

Вспоминали свои кемпинги, первые свидания, вечеринки. Моменты, когда обидно, что под рукой не было смартфона, чтобы пропустить все это через камеру и проживать вновь и вновь.

И, конечно, вместе со стратегом пропускали каждую историю через портрет покупателя.