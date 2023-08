В ролике Tecno все всё пропустили

Пропусти лето, пропусти танцы, пропусти первые шаги и последнюю электричку — все, за что мы любим жизнь — креаторы Big Media Production «пропустили» в новом ролике для Camon 20 Premier 5G от Tecno. Продажи новой серии смартфонов стартовали в июле, и главная фича флагманской модели — стабилизация во время съемки фото и видео. Поэтому авторы поставили перед собой задачу — показать, что самые крутые эмоции в жизни можно получить только в динамике. Так что не стоит откладывать жизнь, пропуская яркие моменты, однако их можно пропустить через новый смартфон.

Вика Фролова, креатор: Для того, чтобы каждое «пропусти» мурашило, мы собирали истории, воспоминания, образы из разных источников, в том числе из собственных жизней. Вспоминали свои кемпинги, первые свидания, вечеринки. Моменты, когда обидно, что под рукой не было смартфона, чтобы пропустить все это через камеру и проживать вновь и вновь. И, конечно, вместе со стратегом пропускали каждую историю через портрет покупателя.

Агентство и бренд-команда сразу договорились, что в проекте будет «много воздуха», чтобы сделать ролик живым и тактильным.

Дмитрий Дорожкин, продюсер: Команде предоставили много свободы, как производственной, так и творческой: активно использовали стрит-каст;

Костя, оператор, комбинировал камеры — снимали и на Aлексу, и на сам смартфон;

актеры импровизировали, прямо на площадке рождались искренние кадры падения, смеха, танцев;

Лера, режиссер, интегрировала в ролик собственные архивы;

а для некоторых сцен мы даже подснимали друг друга.

Лера Травкина, режиссер: Мне нравится, что наш ролик построен в стиле вредных советов. К середине ты замечаешь, что некоторые моменты не хотел бы пропускать, и эти советы тебе не подходят. А в финале все советы становятся не вредными, а серьезными и мудрыми. За эту минуту ты становишься чуточку старше, а внутренний ребенок — смелее.

Ролик вышел в трех cut-версиях: 1 мин. 45 сек., 15 сек. и 6 сек. Короткие версии пошли в промо. В соцсетях бренд запустил UGC-конкурс с розыгрышем Tecno Camon 20 Premier 5G. В конкурсе нужно создать свой VK Clip или Reels под аудиодорожку рекламного ролика и выложить с хештегом #пропустичерезcamon. Для промо конкурса подключили блогеров.

Наташа Рощина, аккаунт-менеджер: «Пропусти жизнь через Camon» — пример проекта, который не превратился из тигра в тот самый бисквитный рулет из мема. На протяжении всего проекта, от первого брифинга и до выпуска последнего блогерского видео, между всеми его участниками царил порядок и синергия. Экспертность каждого члена команды, умение слышать друг друга, «горящие глаза» — все это помогло не просто решить бриф, а создать крутой продукт. Не зря слоган нашего агентства «Go big or go home».

Юлиана, head of digital marketing of Tecno: Для нас — бренд-команды — очень важно было «не заиграться» и не забывать про медийные и бизнес-показатели кампании. Ради чего мы все здесь и собрались :) Могу с уверенностью сказать, что команда справилась с задачей на отлично и сохраняла баланс между творчеством и целями бренда на протяжении всего проекта. Ролик тепло встретили подписчики бренда в социальных сетях, активно вовлекались в конкурсную активацию и интересовались продуктом.

Степан Трифонов, креативный директор: Соблазн «пропустить жизнь» есть всегда, в большей или меньшей степени — зависит от обстоятельств. Кажется, что пожить можно будет когда-то потом. Но это так не работает. Поэтому мы решили напомнить: ребят, пора вернуть эту жизнь себе. Жить ее ярко и смело, и если пропустить — то через себя и смартфоны Tecno Camon 20.

Состав творческой группы

Tecno (клиент)

Команда Tecno:

Head of digital marketing: Юлиана Дементьева

Art director: Даниил Митрохин

Head of marketing in Russia: Paddy

Big Media Moscow (продакшн)

Генеральный продюсер: Артем Субботин

Продюсер: Дмитрий Дорожкин

Креативный директор: Степан Трифонов

Креатор: Вика Фролова

Стратег: Евгения Апсолямова

Менеджер по работе с клиентами: Наталья Рощина

Ассистенты продюсера: Елисей Храпов, Александра Семенова

Дизайнеры: Руслан Гумеров, Никита Тупицын, Андрей Ган

Режиссер: Валерия Травкина

Оператор-постановщик: Константин Шмелев

1AC: Александр Кургиянц

2AC: Станислав Чувиков

Гаффер: Василий Ляпоров

Key grip: Роман Никовский

Осветитель: Алексей Сучков

Осветитель: Леман Эмирсанов

Второй режиссер: Олеся Миронова

Художник-постановщик: Дарья Телегина

Ассистент художника: Александр Рябовило

Художники по реквизиту: Таша Назаренко, Евгения Раскина

Постановщики: Игорь Телегин, Евгений Жилин, Николай Батычко, Арсений Шаврицкий

SFX: Александр Грицков

Художник по костюму: Даниэлла Алфимова

Ассистенты художника: Ясна Клименко, Анастасия Варламова, Рэнэ

Художники по гриму:Дарья Жаркова, Аида Ибрагимова, Екатерина Забелкина

Кастинг: Арина Петрова, Полина Шибаева



Герои:



Ксения Тишкова, Данила Знаменский, Сергей Спирин

Кадрия Галаутдинова, София Гусева, Тася Колосова,

Александр Пономарев, Мария Дурынчева, Амина Пауэр,

Александр Бугин, Виктория Кузнецова, Глеб Замлелый,

Анатолий Медянцев, Регина Полтавец, Вера Ермолаева,

Максим Алябин, Григорий Шариков, Валерий Хабалкин,

Леонид Кондрашов, Дмитрий Кабанов, Констанция Клдрова,

Елизавета Шведова, Юлия Степаненко, Регина Полтавец,

Мария Костенецкая, Георгий Шиханов, Антонина Медведева,

Варвара Насибулина, Даниил Кашин, Адам Ларин,

Виталий Коротков, Ольга Хмелевская, Александр Яковлев,

Матвей Почтарь, Еся Алжомбаев

Игровые животные: Мария Виссарионова, Цынкина Анна, Фаина Суховерхова

Локейшн: Мария Львова

Администраторы: Вероника Королькова, Андрей Жарский

Рабочие: Тотров Константин, Бугаев Илья, Ткачев Алексей

Раскадровка: Антон Добрый

Режиссер монтажа: Сергей Мельников

Цветокоррекция: Андрей Худяков

Звукорежиссер: Влад Мазур