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03.02.2024 в 12:45

В ролике для Суперкубка Google обратила внимание на проблемы слабовидящих людей

Компания сделала акцент на функции управляемого кадра

В этом году в своем ролике для Суперкубка Google сделала акцент на поддержке людей, страдающих нарушениями зрения. В очень трогательном видео компания рассказала про мужчину по имени Хавьер и функцию управляемого кадра в смартфонах серии Pixel 8, которая помогает ему снимать лучшие моменты жизни.

Функция умеет распознавать лица, животных, еду и предметы, что помогает слабовидящим людям делать хорошие фотографии. В процессе фотографирования включаются голосовые инструкции, например: «Опустите телефон» или «Одно лицо в кадре».

Таким образом Хавьер делает отличные и четкие фото, которые помогают ему запечатлеть важные моменты жизни, начиная от простой прогулки в парке и заканчивая рождением ребенка.

Разрабатывать эту функцию Google помогали тестеры с нарушениями зрения. А ролик «Хавьер в кадре» снял слепой режиссер Адам Морс, он признался, что хотел показать зрителям, что для слабовидящих людей тоже очень важно сохранять память обо всем, что происходит в их жизни.

Зрители Супербкубка увидят рекламу Google 11 февраля.

Google Суперкубок
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