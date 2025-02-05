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05.02.2025 в 13:00

В рекламной сети VK появился рекомендательный виджет

Инструмент поможет увеличить время пребывания пользователей на сайте

В кабинет рекламной сети VK добавили новый инструмент — рекомендательный виджет. Это текстово-графический блок, который интегрируется в контент сайта. Он повышает время пребывания пользователей на площадке и число просматриваемых ими страниц. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Креативы отображаются вместе с основным содержанием страницы, в результате пользователи воспринимают их как ее естественную часть. Это помогает сместить фокус внимания на рекомендательные материалы.

Система рекомендаций использует несколько алгоритмов, чтобы подобрать интересные пользователям материалы. В частности, применяется коллаборативная фильтрация: предлагаются статьи, способные заинтересовать читателей текущего текста. Также используется алгоритм «Популярное», показывающий самые востребованные материалы за определенный период, учитывая не только количество просмотров, но и скорость набора популярности.

Рекомендации обновляются каждые 20 минут. Статьи меняются местами, соревнуясь за внимание читателей. Алгоритмы учитывают время, которое пользователь проводит на странице, чтобы лучше понять, что может его заинтересовать.

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