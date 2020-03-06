Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.03.2020 в 08:50

В рекламной компании eLama прошли обыски

Сервис подозревается в неуплате налогов

2

Силовики проводили обыски в офисе крупной петербургской IT-компании eLama, деятельность которой связана с интернет-рекламой, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в компании.

По информации издания, обыски связаны с налоговыми претензиями на 28 млн руб. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Выборгского района.

Генеральный директор eLama Максим Горбачев, сообщил, что он ничего не знает о заявленной изданием сумме.

Максим Горбачев, генеральный директор eLama:

Нам неизвестно, откуда в материале появилась сумма 28 млн руб., но раз уж она упомянута, то важно понимать, что наша компания попадает под категорию «крупнейший налогоплательщик». Для примера: только за 2018 год мы заплатили в бюджет 432 млн руб. налогов, что несоизмеримо больше упомянутой суммы. При этом мы продолжаем развиваться и показывать быстрый рост по оборотам, количеству пользователей и партнеров. С учетом российской специфики вполне понятно, что это может привлекать внимание государственных органов.

Как рассказал Горбачев, сотрудники Следственного комитета пришли в офис компании утром 5 марта и предъявили постановление на оперативные мероприятия. На основании этих документов сотрудники компании добровольно предоставили всю запрошенную информацию и документацию. При этом, по словам Горбачева, компания не получила никакого официального или неофициального обвинения и претензий в свой адрес.

Горбачев подчеркнул, что компания работает стабильно, и действия следственных органов не повлияют на обслуживание клиентов и работу с партнерами.

eLama —крупнейший в России сервис для работы с интернет-рекламой, оборот которого в 2018 году составил около 8 млрд руб. В 2014 году в компанию вложился фонд Романа Абрамовича, который инвестировал 800 тысяч долларов на выпуск новых технологических продуктов и решений для управления онлайн-рекламой для малого и среднего бизнеса. Компания работает как в России, так и за рубежом — на рынках ЕС, Бразилии, Казахстана.

eLama Обыски
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.