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18+
16.02.2025 в 14:58

В рекламе новых ароматов AXE показал, насколько сильной может быть ревность

Бренд выпустил дезодоранты со сладкими запахами

Бренд AXE, известный своими странными и иногда абсурдными рекламными видео, выпустил совместно с агентством LOLA MullenLowe серию роликов, посвященных новым сладким ароматам дезодоранта.

В трех видео рассказываются истории парней, которые собираются на свидание и используют дезодоранты AXE с новыми ароматами: Cherry Spritz, Cocoa Velvet и Peach Infusion. Молодые люди пахнут так сладко, что девушки теряют рассудок, а это в свою очередь вызывает зависть у ребенка, собаки и даже плюшевого мишки.

Парням крепко достается: их колотят, бросают и даже душат. Абсурдность роликам придает то, что во многих сценах откровенно видно, что вместо собаки снимается человек в шкуре, а вместо ребенка — кукла.

Axe
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