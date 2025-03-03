В плену льда: Wink удивил актеров рассылкой к запуску «Челюскин. Первые»

Онлайн-кинотеатр Wink разослал необычные подарочные боксы, приуроченные к премьере блокбастера «Челюскин. Первые» от продюсера Федора Бондарчука. Первая серия проекта вышла на видеосервисе 20 февраля. Команда Wink рассказала Sostav о содержимом подарка.

В состав ледяного бокса вошли туристический компас, одинарная динамическая веревка для скалолазания и альпинизма, карабин и баф — снаряжение предоставил туристический и горнолыжный магазин «Спорт-Марафон». Все предметы в куске настоящего льда. Чтобы вовремя доставить посылки в их ледяном состоянии, использовался авторефрижератор и термосумки.

Подарочные боксы получили актеры, блогеры и авторы телеграм-каналов о кино. Многие терпеливо ждали, пока лед растает сам, а другие, чтобы побыстрее рассмотреть содержание ледяных кубов, пытались разбить их подручными средствами или оставляли таять под теплой водой.