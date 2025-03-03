В плену льда: Wink удивил актеров рассылкой к запуску «Челюскин. Первые»

Онлайн-кинотеатр Wink разослал необычные подарочные боксы, приуроченные к премьере блокбастера «Челюскин. Первые» от продюсера Федора Бондарчука. Первая серия проекта вышла на видеосервисе 20 февраля. Команда Wink рассказала Sostav о содержимом подарка.
В состав ледяного бокса вошли туристический компас, одинарная динамическая веревка для скалолазания и альпинизма, карабин и баф — снаряжение предоставил туристический и горнолыжный магазин «Спорт-Марафон». Все предметы в куске настоящего льда. Чтобы вовремя доставить посылки в их ледяном состоянии, использовался авторефрижератор и термосумки.
Подарочные боксы получили актеры, блогеры и авторы телеграм-каналов о кино. Многие терпеливо ждали, пока лед растает сам, а другие, чтобы побыстрее рассмотреть содержание ледяных кубов, пытались разбить их подручными средствами или оставляли таять под теплой водой.
Евгения Мельникова, директор департамента контентного маркетинга и PR Wink.ru:
Креативная рассылка к запуску сериала-катастрофы — не самая простая задача. Важно не уйти в негатив или, наоборот, не сделать слишком развлекательно. Мы хотели, чтобы наполнение и подача бокса были привязаны к визуальной стилистике сериала, поэтому для «упаковки» выбрали лед. Приходилось постоянно уменьшать размер куска, чтобы подарок не оказался слишком тяжелым. В итоге он весил 8 килограммов. Важно было также доставить лично в руки получателям, тающий лед не оставишь у консьержа. Процесс был трудоемким, но результат того стоил — мы получили много позитивных отзывов и хорошие охваты — почти все получатели бокса поделились впечатлениями в своих соцсетях.