В Новый год – с большими подарками!

В предновогодней рекламной кампании креативная команда Газпромбанка рассказала о том, что вклад с высокой ставкой поможет в осуществлении заветных желаний и покупке подарков для семьи и самых близких. По сюжету герои ролика — обычная семья — готовятся к встрече Нового года, как и миллионы семей по всей России.

Главная героиня — маленькая девочка, которая уже должна была лечь спать, но, как и все дети, не может сдержать любопытство и открывает коробку с подарком под елкой в гостиной. Из коробки вылетает Жар-Птица — символ волшебных изменений, которые приносят выгодные предложения от «Газпромбанка». Все, чего она касается своим крылом, становится чуть больше: игрушки, подарки, телевизор, диван — все становится больше и лучше. Через визуальную метафору волшебного преображения всех предметов в гостиной героев транслируется идея о том, что с предложением банка по вкладу пользователи могут позволить себе больше, что особенно важно перед Новым годом, когда все ждут подарков.

Жанр «сказки наяву» выбран командой неслучайно. Согласно замыслу, волшебная история помогает бренду занять свою уникальную нишу в потоке рациональной коммуникации в категории вкладов, которая сегодня транслируется клиенту.

Анастасия Смирнова, Исполнительный вице-президент — начальник Департамента коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка»: Наша идея основана на нескольких простых инсайтах. Вклад — в первую очередь инвестиция в будущее, это не только про выгоду, но и про эмоции, про семью и стабильность, спокойствие и счастье. Старшее поколение, открывая вклад, думает о детях и внуках и их мечтах. Родители мечтают о счастье детей. Поэтому главный креативный вызов для нас состоял в том, чтобы не просто показать привлекательный процент, а связать бренд и продукт с чем-то очень важным для зрителя — с простыми моментами счастья, которые объединяют, особенно в Новый год, когда все загадывают желания. Я убеждена в том, что искренность в коммуникации и позитивные эмоции в рекламе — то, чего не хватает сегодня, и что способно формировать положительное впечатление от бренда и давать бизнес-результат.

Роман Горчаков, режиссер: Я впечатлился нашей героиней Милой: с одной стороны, это обычный ребенок, который не всегда понимает, что я там себе напридумывал, а с другой — насколько, оказывается, может быть ответственной, старающейся и взрослой девочка в пять с половиной лет! Что интересно, нужную эмоцию можно получить, дав ребенку задание произносить последовательно буквы «и» и «у». Иногда в процессе диалога она внезапно вворачивала обычные детские шутки и смех — так они удивляли, ибо я постоянно забывал, что передо мной совсем дитя, настолько круто она работала!

Состав творческой группы

«Газпромбанк» (клиент)

Исполнительный вице-президент — начальник Департамента коммуникаций и маркетинга: Анастасия Смирнова

Креативная команда:

Елена Коссо

Григорий Гайдо

Татьяна Павленко

Игорь Мелузов

Николай Коротков

Продуктовый маркетинг:

Александр Градобоев

Ольга Говорская

Наталия Яковлева

Алена Щербаченя

Продакшен:

Исполнительный продюсер: Грачева Екатерина

Режиссер: Горчаков Роман

Второй режиссер: Чистова Александра

Оператор-постановщик: Торбаев Нурлан