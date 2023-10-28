В России отсутствует техническая возможность для внедрения цифровых паспортов

У МВД отсутствуют технические возможности для выдачи электронных паспортов, хотя ведомство планировало запустить этот проект еще в январе 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по вопросам миграции МВД России.

Электронный паспорт выглядит как пластиковая карта, внутри которой находится чип с персональными данными человека. Проект готовили МВД и Минцифры.

Президент России Владимир Путин 18 сентября 2023 года подписал указ, разрешающий использование цифровых копий удостоверяющих личность документов, в том числе паспорта, вместо бумажных. Позже для россиян разработали правила использования цифровых документов.

Предполагалось, что предъявить «цифровой паспорт» можно будет для подтверждения возраста при покупке алкоголя или табака, при посадке на поезд, при заселении в гостиницу, при обращении в медорганизацию или почтовое отделение.