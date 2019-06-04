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04.06.2019 в 10:00

В Москве состоится первый благотворительный вечер рекламного сообщества

Мероприятие организовано при поддержке Silver Mercury, АКАР и РАМУ

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5 июня в Москве в РЭУ им Плеханова состоится благотворительный вечер, организуемый фестивалем Silver Mercury совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ). На мероприятии со слоганом «With a Little Help From My Friends!» пройдёт концерт и аукцион с целью сбора средств для рекламистов, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию.

С 19.00 гостей ждут выступления звезд, среди которых Тима Лось и Александр Оганджанян со своей группой. Дополнительную программу составят выступления неанонсированных музыкальных гостей.

На аукцион уже пожертвовали свои работы и вещи Андрей Логвин, Дмитрий Пёрышков, Стас Жицкий, Валерия Любимова и Владимир Евстафьев. Стоимость входа 1000 рублей.

«Проведением благотворительного вечера мы покажем всем и самим себе силу и солидарность нашей индустрии. Обращаюсь ко всем: рекламодатели, представители медиа, сотрудники рекламных агентств — приходите 5 июня в 19 часов в РЭУ им Плеханова (1 корпус)».

АКАР Silver Mercury РЭУ им Плеханова
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