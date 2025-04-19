В Москве объединят подземку и самокаты в единую транспортную систему

Сервис аренды электросамокатов Whoosh и Московский метрополитен договорились о запуске новой схемы «бесшовной пересадки» между метро и самокатами, сообщила пресс-служба компании. Соглашение подписано 17 апреля, пилотный маршрут начнет работу в столице уже в этом сезоне.



Как пояснили в Whoosh, суть проекта — максимально быстро и удобно пересаживаться с метро на электросамокат. Для этого на выходах с подземки появятся специально оборудованные парковки, а в приложении будет доступна функция построения комбинированного маршрута.



«Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на мультиформатные поездки. Горожане хотят добираться до места назначения быстро и комфортно — особенно на "последней миле". Интеграция с метрополитеном делает использование самокатов ещё более естественной частью городской мобильности», — прокомментировали в компании.



В метрополитене добавили, что проект вписывается в общую концепцию «транспортного суперприложения» и логистической экосистемы Москвы. «Бесшовная пересадка» позволит пассажирам строить поездки «от двери до двери», сокращая общее время в пути.



В рамках пилота «бесшовные маршруты» заработают на четырех станциях метро, названия которых пока не раскрываются. Если инициатива покажет эффективность, схема может быть масштабирована на весь город.