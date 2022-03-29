Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+17
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2022 в 14:55

Минтруд предложил платить артистам не ниже МРОТ при вынужденном простое

Оплату будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) внесло в правительство законопроект, который гарантирует оплату труда в размере не ниже МРОТ представителям творческих профессий, которые временно не задействованы в спектаклях или репетициях. Законопроект планируется внести в Госдуму в апреле, сообщают «Известия».

Речь идёт об артистах, музыкантах, танцорах. Оплату будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок, но она не должна быть меньше минимального размера по региону.

Согласно Трудовому кодексу, если в течение какого-либо времени артисты не принимают участия в создании или исполнении произведений, то это время должно оплачиваться им в размере и порядке, которые устанавливаются трудовым договором, пояснил изданию член правительственной комиссии, председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас законом не предусматриваются минимальные стандарты оплаты — норма не сформулирована жёстко, поэтому на практике она часто трактуется как право, а не обязанность администрации выплачивать в таких случаях зарплату творческому работнику, подчеркнул отметил Груздев.

Если инициативу одобрит парламент, закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Минтруд МРОТ артист
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.