Минтруд предложил платить артистам не ниже МРОТ при вынужденном простое

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) внесло в правительство законопроект, который гарантирует оплату труда в размере не ниже МРОТ представителям творческих профессий, которые временно не задействованы в спектаклях или репетициях. Законопроект планируется внести в Госдуму в апреле, сообщают «Известия».

Речь идёт об артистах, музыкантах, танцорах. Оплату будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок, но она не должна быть меньше минимального размера по региону.

Согласно Трудовому кодексу, если в течение какого-либо времени артисты не принимают участия в создании или исполнении произведений, то это время должно оплачиваться им в размере и порядке, которые устанавливаются трудовым договором, пояснил изданию член правительственной комиссии, председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас законом не предусматриваются минимальные стандарты оплаты — норма не сформулирована жёстко, поэтому на практике она часто трактуется как право, а не обязанность администрации выплачивать в таких случаях зарплату творческому работнику, подчеркнул отметил Груздев.

Если инициативу одобрит парламент, закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.