В медиахолдинге МАЕР провели корпоративную реструктуризацию

Медиахолдинг МАЕР провел корпоративную реструктуризацию. Доля в ООО «Маер Групп», принадлежащая основателю и гендиректору Константину Майору, была замещена долей в АО «Регион Пром». Доля «Регион Пром» в «Маер Групп» доведена до 73%. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе холдинга.

Реструктуризация связана с динамичным ростом медиахолдинга. Структура управления компаний остается неизменной. Главой и идеологом МАЕР остается Константин Майор.

В ноябре 2024 года стало известно о планах холдинга кратно увеличить бизнес в течение пяти лет. К 2029 году ежемесячный охват аудитории должен вырасти с 31 до 100 млн человек.

Константин Майор, владелец и гендиректор МАЕР: Медиахолдинг МАЕР повысил обоюдную заинтересованность участников компании. Доля «Маер Групп» была обменена на акции компании-соучредителя. Наш стратегический альянс существует долгие годы. Мы пришли к обоюдному решению о перекрестном владении акциями и долями наших юридических лиц.

Доля Константина Майора уменьшилась с 49,9% до 27%, а АО «Регион Пром» — увеличилась с 50,1% до 73%.