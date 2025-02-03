Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.02.2025 в 12:55

В медиахолдинге МАЕР провели корпоративную реструктуризацию

Доля компании «Регион Пром» в «Маер Групп» доведена до 73%

Медиахолдинг МАЕР провел корпоративную реструктуризацию. Доля в ООО «Маер Групп», принадлежащая основателю и гендиректору Константину Майору, была замещена долей в АО «Регион Пром». Доля «Регион Пром» в «Маер Групп» доведена до 73%. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе холдинга.

Реструктуризация связана с динамичным ростом медиахолдинга. Структура управления компаний остается неизменной. Главой и идеологом МАЕР остается Константин Майор.

В ноябре 2024 года стало известно о планах холдинга кратно увеличить бизнес в течение пяти лет. К 2029 году ежемесячный охват аудитории должен вырасти с 31 до 100 млн человек.

Константин Майор, владелец и гендиректор МАЕР:

Медиахолдинг МАЕР повысил обоюдную заинтересованность участников компании. Доля «Маер Групп» была обменена на акции компании-соучредителя. Наш стратегический альянс существует долгие годы. Мы пришли к обоюдному решению о перекрестном владении акциями и долями наших юридических лиц.

Доля Константина Майора уменьшилась с 49,9% до 27%, а АО «Регион Пром» — увеличилась с 50,1% до 73%.

Maer
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.