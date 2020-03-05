В Leo Burnett Moscow сняли полезную рекламу для «Магне B6» — она учит слышать детей

Раздражительность, бессонница, частая смена настроения, проблемы с концентрацией, повышенная возбудимость — эти проблемы знакомы многим родителям. Но, к сожалению, не все знают, что эти поведенческие нарушения могут быть связаны не с особенностями характера или плохим воспитанием, а с нехваткой магния в организме.

Чтобы рассказать об этом, Leo Burnett Moscow и бренд «Магне B6» сняли серию роликов, которые таргетируются на разные группы родителей по поисковым запросам.

Все ролики объединены общей идеей. Потребность в магнии, в отличие от потребности в еде, питье и заботе, никогда не доносится ребёнком напрямую. Однако детское поведение буквально кричит об этом, и родителю нужно научиться правильно этот крик интерпретировать.

Александр Мерзляков, креативный директор Publicis Communications Russia: В наших роликах вы не найдете приемов, столь привычных для фармацевтической рекламы. В них нет пятнадцатисекундной демонстрации действия продукта, продающего текста и счастливой семьи в конце. Зато в них есть узнаваемые ситуации и сообщение, которое полностью меняет наше понимание того, что происходит с ребёнком. Мы очень надеемся, что наша кампания будет полезной и поможет родителям лучше понимать своих детей.