В Leo Burnett Moscow сняли полезную рекламу для «Магне B6» — она учит слышать детей

Раздражительность, бессонница, частая смена настроения, проблемы с концентрацией, повышенная возбудимость — эти проблемы знакомы многим родителям. Но, к сожалению, не все знают, что эти поведенческие нарушения могут быть связаны не с особенностями характера или плохим воспитанием, а с нехваткой магния в организме.
Чтобы рассказать об этом, Leo Burnett Moscow и бренд «Магне B6» сняли серию роликов, которые таргетируются на разные группы родителей по поисковым запросам.
Все ролики объединены общей идеей. Потребность в магнии, в отличие от потребности в еде, питье и заботе, никогда не доносится ребёнком напрямую. Однако детское поведение буквально кричит об этом, и родителю нужно научиться правильно этот крик интерпретировать.
Александр Мерзляков, креативный директор Publicis Communications Russia:
В наших роликах вы не найдете приемов, столь привычных для фармацевтической рекламы. В них нет пятнадцатисекундной демонстрации действия продукта, продающего текста и счастливой семьи в конце. Зато в них есть узнаваемые ситуации и сообщение, которое полностью меняет наше понимание того, что происходит с ребёнком. Мы очень надеемся, что наша кампания будет полезной и поможет родителям лучше понимать своих детей.
Антон Федосюк, Senior Category manager, Sanofi Russia:
Очень здорово, что в стране набирает силу тренд на осознанное родительство! Всё больше мам и пап стараются разобраться в истинных причинах нервозного поведения детей, чтобы правильно поддержать их. Ведь лишние детские стрессы редко «закаляют» для будущей взрослой жизни, намного чаще они просто ненужно травмируют. А причины не всегда очевидны, например, такие как дефицит магния — важного для нервной системы минерала.
Смысл нашей кампании — на простых жизненных ситуациях показать, когда имеет смысл обратить внимание, что нервной системе ребёнка может быть нужна помощь.