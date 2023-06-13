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18+
13.06.2023 в 10:55

Дизайнерская команда арт-кластера «Таврида» разработала логотип для «Меганома»

В Крыму открылась академия творческих индустрий

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В Крыму на базе арт-кластера «Таврида» впервые открылась академия творческих индустрий, где молодые специалисты могут пройти краткосрочное бесплатное обучение. Дизайнерская команда кластера разработала логотип. За основу были взяты ключевые образы, с которыми ассоциируется учреждение. Круг символизирует солнце и единение с материнским брендом «Таврида.АРТ». Композиция из вертикальных линий — силуэт архитектуры зданий, творческих мастерских, а также колоннады комплекса. Другое значение композиции — подъем и рост. Буква «М» в самом начале названия означает наполненность, а также процесс насыщения знаниями.

«Меганом» — это круглогодичный образовательный центр в окружении гор и моря. В планах создателей проекта — сделать академию ядром молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Здесь молодые деятели творческой сферы в возрасте до 35 лет смогут развивать профессиональные навыки под кураторством признанных лидеров направлений. Образовательный процесс будет проходить в форматах очных интенсивов, проектных школ, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также дистанционных культурно-просветительских программ.

Сейчас на официальном сайте «Таврида.АРТ» открыта регистрация на четыре программы. Чтобы получить гранд на обучение, нужно отправить заявку на участие и пройти конкурсный отбор. На данный момент доступны следующие направления: зрелищные искусства (театр), музыка, управление проектами и новые медиа.

«Меганом» Таврида АРТ
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