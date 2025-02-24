В Kokoc Group создали новый дивизион Affiliate, который возглавила Людмила Серова

В дивизион Affiliate, который будет развивать направление партнерского маркетинга, вошли такие бизнес-юниты Kokoc Group, как Rafinad (финансы), «‎Где Слон?»‎ (e-commerce) и AdvGame (игровой сегмент). Также дивизион включает блогерское направление по CPA-модели, которое успешно развивается на платформе Rafinad под руководством Кирилла Сорокина, ex. CCO Getblogger. Александр Шокуров, CEO Kokoc Group поделился с Sostav, почему именно Людмила возглавит дивизион.

Ключевыми задачами Людмилы, которая раньше занимала должность CEO партнерской сети Rafinad, станет усиление позиции Kokoc Group на рынке партнерского маркетинга, создание новой мультивертикальной платформы для взаимодействия рекламодателей, веб-мастеров и блогеров, оптимизация процессов работы и повышение уровня сервиса, а также выход на новые рынки и привлечение международных рекламодателей и веб-мастеров.

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group: Когда мы с Людмилой познакомились, я понял, что она обладает теми качествами, которые присущи всем сотрудникам Kokoc Group. Именно поэтому, спустя несколько лет совместной работы, когда мы начали обсуждать объединение наших ключевых направлений в дивизионы, не было сомнений, что дивизион Affiliate должна возглавить Людмила. Учитывая ее большой опыт, я уверен, что значимость данного направления будет расти, а совместная работа с дивизионом Creative позволит реализовывать интересные проекты.

Людмила Серова, директор дивизиона Affiliate: Объединение ведущих партнерских сетей в единый дивизион позволит нам усилить наши позиции на рынке, улучшить продуктовые решения и стать более эффективными. Мы поставили перед собой цели, и нашим приоритетом станет развитие блогерского направления, которое занимает существенную долю канала продвижения товаров и услуг.

Инфлюенс-направление для дивизиона станет ключевым, так как блогеры уже являются важнейшими игроками в продвижении брендов и продуктов, они способны эффективно взаимодействовать с аудиторией и формировать доверие к рекламируемым товарам. Кроме того, в 2024 году к Kokoc Group присоединилось агентство инфлюенс-маркетинга Players Team, ставшее основой дивизиона Creative, главное направление которого — работа со спецпроектами и медийными кампаниями. Таким образом, группа компаний Kokoc развивает два синергетических инфлюенс-направления: Rafinad работает с блогерами по performance и brandformance моделям, а Players Team берется за креативные и спецпроекты любой сложности и производство контента с участием блогеров.

Данное направление становится все более востребованным, что связано с ростом рынка инфлюенс-маркетинга. К концу 2023 года он увеличился примерно на треть, а число авторов в социальных сетях превысило 63 млн и продолжает расти по итогам 2024 года. Рекламодатели все активнее сотрудничают с блогерами, понимая, что их влияние может повысить узнаваемость бренда и стимулировать продажи.



Прогнозы рынка свидетельствуют, что CPA-модель оплаты рекламы становится все более популярной для рекламодателей и веб-мастеров. По данным аналитиков, по итогам 2024 года объем мирового рынка партнерского маркетинга оценивается в 17 млрд долларов и, как ожидается, достигнет 36,9 млрд долларов к концу 2030 года.