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18+
01.12.2024 в 18:02

В Китае появилась возможность застраховаться от смерти в случае переработки

Реклама услуги вызвала недовольство у жителей страны

В Китае появилась новая услуга — страховка на случай смерти, связанной с переутомлением от переработки, сообщает издание South China morning post.

Новый вид услуги запустила крупнейшая страховая компания Поднебесной Pingan Insurance. Страховка получила название «996» — именно так обозначается неформальная система организации труда, существующая в Китае и других азиатских странах, при которой сотрудник трудится с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. «996» противоречит китайскому закону, но многие сотрудники все-равно ее придерживаются, боясь потерять работу.

Cтоимость страховки составляет всего 18 юаней в год, а выплаты в случае внезапной смерти из-за переработки могут достигать 600 тыс. юаней или 9 млн рублей.

Слоган услуги гласит: «Не бойтесь сверхурочных. Оформите страховку на случай переработок, чтобы воплотить мечты в жизнь». Реклама уже вызвала недовольство у жителей страны. Люди обвиняют страховщиков в том, что они продвигают «сомнительную культуру работы».

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