В Москве открылась выставка в честь юбилея российской рекламы

В честь юбилея российской профессиональной рекламы в московском ГУМе открылась выставка «145 лет рекламе. Культурное наследие». Экспозиция продолжит работать до 22 ноября. Об этом Sostav сообщили организаторы проекта — Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и НКО «Музей Рекламы».

Выставка рассказывает о том, какую роль занимает реклама в истории России, а также о тех талантах, которым она помогла раскрыть свой потенциал. Основной посыл проекта: «Реклама — это часть нашей культуры, и нам есть, чем гордиться».

По словам организаторов, в стране нет аналогов данной экспозиции. Одна из её главных задач — взглянуть на рекламу в контексте искусства, поскольку она всегда развивалась бок о бок с живописью, музыкой, театром, кинематографом и литературой.

Коллекция собрала более 250 работ прошлого и настоящего. Экспозиция представляет многолетний опыт творчества российских рекламистов, художников, фотографов, писателей и других деятелей.

Среди экспонатов — образцы плакатного искусства, первые рекламные видеоработы, современные креативные экспериментальные проекты и всё, что относится к истории рекламного творчества.

Дополнительно организаторы рассмотрели, какой вклад внесла культура в рекламу, а также, наоборот, какие ролики, запоминающиеся мелодии и герои закрепились в культурном коде россиян.

Владимир Евстафьев, куратор выставки «145 лет российской рекламе. Культурное наследие», вице-президент АКАР: Реклама естественным образом представляет собой не только экономическое, но и социокультурное явление. Она охватывает всех нас, потому что состоит из совершенно разных форм человеческой деятельности. В рекламе за всю её историю работали самые выдающиеся творцы, поэтому знакомство с лучшими образцами их деятельности всегда является предметом особого интереса. Благодаря развитию технологий мы организуем самое большое погружение в рекламную индустрию и покажем незаслуженно забытые рекламные кейсы. Для офлайн формата мы подготовим несколько супер-сюрпризов. Один из них — фонтан Генриха Брокара. Мы точно отошли от простой демонстрации плакатов и готовим что-то по-настоящему живое и интерактивное.

Экспозиция представлена в пяти тематических залах. Один из них посвящён произведениям живописи, графики, каллиграфии и фотографии, которые изначально создавались в рекламных целях, но в результате стали воплощением изобразительного искусства.

Зал киноискусства отведён роликам и рекламным сериалам советского и постсоветского периодов, ставших культурным достоянием страны, а также современным работам с оригинальными сюжетами и креативными концепциями.

В третьем зале размещена ретроспектива развития аудиорекламы: от «райков» — зазывающих стихов, распространяемых на ярмарках, до современных симфоний, написанных нейросетями.

Зал «Символы национальной культуры» демонстрирует, какие символы использовались в продвижении брендов в Царской России, СССР и 21 веке.

В пятом зале посетители увидят, как реклама помогала достигать важных социальных задач: повышала привлекательность спорта, прививала любовь к труду, продвигала благотворительные проекты.

При входе на выставку в ГУМе гостей встречает создатель первого рекламного агентства в России Людвиг Метцель. Кроме того, 15 знаковых рекламных плакатов на выставке показаны с помощью технологии Neural Poster Recognition. Сканируя QR-код каждого кейса, гости смогут попасть на сайт с мультимедийной инсталляцией, где собрано более 450 уникальных проектов.

Также все посетители выставки смогут попробовать себя в роли рекламистов и сделать собственную рекламу в одном из двух интерактивных киосков ГУМа и на сайте онлайн-выставки.

Как отмечают организаторы, ценность выставки не только в экспонатах, кропотливо собранных командой, но и в людях. На площадке будут транслироваться интервью, которые сделают понимание профессии «рекламист» «максимально доступным для широкой аудитории».

НКО «Музей Рекламы»: Мастерство диктора, первые Каннские Львы, первая в России социальная реклама — этих историй никогда бы не было без лучших экспертов отрасли, которые с удовольствием раскроют секреты своего творчества. Кейсами, уникальными рассказами и даже «байками» со съёмочных площадок поделятся создатели нашумевших рекламных кампаний, имена которых наверняка многие видели или слышали. Таких экспертных кейсов в зале аудиального и киноискусства — 15. Это более 45 минут непрерывного уникального контента!

Своими воспоминаниями и личными историями про рекламу поделились:

Александр Гленко, основатель мастерской Patris Glenco в Санкт-Петербурге;

Владимир Матецкий, композитор, продюсер, вице-президент авторского Совета Российского Авторского Общества;

Дмитрий Абрикосов, продолжатель династии предпринимателей Абрикосовых, публицист, лектор Общества «Знание»;

Дмитрий Добужинский, генеральный продюсер и основатель компании Park Production;

Дмитрий Осетров, профессиональный иллюстратор раскадровщик;

Елена Артова, художник и владелец коллекции «Музей сирени»;

Олег Литвишко, композитор;

Сергей Чонишвили, заслуженный артист РФ и мастер озвучки.

Материалы из своих коллекций предоставили более 10 музеев:

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник;

Сибирский Центр Дизайна и Музей дизайна «Основа»;

ГКБУК «Пермская галерея»;

Московский музей: «Музей истории шоколада и какао» (МИШКА) холдинга «Объединенные кондитеры»;

Туристический комплекс «Пряничный город» и Музей «Белевский пряник»;

«Музей истории пишущей машинки»;

«Музей Брендовъ, истории дизайна и упаковки»;

Художественный музей «Родники», «Образовательный центр № 8», город Ивантеевка.

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР: Это культурный код, про который мы в этом году будем говорить, потому что очень немногие в нашей стране, в деловой среде, знают о том, что российской профессиональной рекламе 145 лет. Мы хотим, чтобы рекламу начали правильно воспринимать. Я люблю рекламу. Мне хотелось бы, чтобы о той ценности, которая несёт в себе реклама, о том, как она влияет на культуру, экономику и индустрию, узнало как можно больше людей в нашей стране. Именно поэтому мы делаем выставку, именно поэтому она абсолютно открыта для всех.

Выставка проходит в демонстрационном зале ГУМа. Вход на экспозицию свободный.