В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании продакшена детского кино

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании производства и проката отечественных художественных фильмов для детей и юношества, сообщила пресс-служба Совета Федерации. Авторами инициативы выступили вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенаторы РФ Римма Галушина, Петр Тултаев.

Гумерова отметила, что по итогам июньского заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей вышел перечень поручений Владимира Путина. Одно из них предполагало соответствующие нововведения — законопроект разработан для исполнения этого поручения.

По мнению чиновницы, детское кино нуждается в господдержке и будет ориентировано на низкую стоимость билетов. С 2018 по 2022 годы в прокат вышло 89 российских фильмов для детей — их посмотрели более 50 млн человек, доля посещаемости составила российских фильмов составила 26,7%. Это указывает на возможную рентабельность детского кино, считает Гумерова.