В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в культурных учреждениях

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий запрет на продажу энергетиков на территории образовательных, медицинских и культурных учреждений. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы. Поправки планируется внести в статью 4 закона «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним» и статью 44 закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке, законопроект вводит прямой запрет на розничную продажу энергетиков в зданиях и на территориях, используемых для осуществления образовательной, медицинской и культурной деятельности. Также предлагается ограничить такую продажу в непосредственной близости от указанных объектов — по аналогии с действующим запретом на торговлю табачной продукцией рядом с образовательными учреждениями.

Законопроектом сохраняется право региональных властей самостоятельно устанавливать запрет на реализацию энергетиков в спортивных объектах, включая физкультурно-оздоровительные комплексы.

Авторы инициативы подчеркивают, что цель документа — защитить здоровье граждан, прежде всего — молодежи, а также усилить ответственность организаций, направленную на создание безопасных условий для населения.