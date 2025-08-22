В Германии возобновили судебный процесс о применении блокировщиков рекламы

Федеральный суд Германии постановил пересмотреть спор между медиаконцерном Axel Springer и компанией Eyeo, разработавшей Adblock Plus. Дело касается нарушения авторских прав браузерными блокировщиками рекламы путем изменения контента веб-сайтов. Об этом пишет Winaero.

Изначально Axel Springer утверждал, что блокировщики рекламы мешают отображению веб-контента и тем самым нарушают авторские права. Компания добивалась запрета использования таких инструментов, утверждая, что они подрывают бизнес-модель онлайн-издателей.

Судебное разбирательство длилось больше десяти лет. Первые попытки охарактеризовать блокировку рекламы как антиконкурентную практику были отклонены немецкими судами, которые признали право пользователей контролировать отображаемый в браузере контент.

Последующие иски о нарушении авторских прав блокировщиками рекламы также не увенчались успехом. В 2022 году Апелляционный суд Гамбурга постановил, что Adblock Plus не перерабатывает код веб-сайта, а лишь изменяет способ отображения страниц в браузере. Это решение было поддержано в 2023 году вышестоящим судом, который пришел к выводу, что изменения в дереве DOM и структуре CSS не являются нарушением авторских прав.

Axel Springer подал апелляцию в Федеральный верховный суд, утверждая, что апелляционные решения не в полной мере учитывали аргументы о защите динамически генерируемого кода. Верховный суд согласился с тем, что обработка данных на стороне браузера требует более глубокого изучения. Он частично отменил предыдущие решения и вернул дело на новое рассмотрение.

В ходе нового судебного разбирательства будет рассмотрен вопрос о том, подпадает ли динамический код, создаваемый браузерами, под защиту авторских прав и являются ли юридически допустимыми изменения, вносимые блокировщиками рекламы.