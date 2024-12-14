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14.12.2024 в 15:48

В Домодедово появились сопровождающие для опаздывающих на рейс

Услуга портера обойдется в 7500 рублей

В Домодедово появились специальные люди, которые сопровождают опаздывающих на рейс пассажиров, информация о новой услуге опубликована на сайте аэропорта.

Сотрудник аэропорта встречает опаздывающих на привокзальной площади, парковке или ж/д платформе, сопровождает до стойки регистрации и помогает в приоритетном порядке пройти предполетные формальности. Портер также помогает пассажирам донести багаж.

Услугу можно заказать не позднее чем за 1 час до времени вылета рейса по расписанию, если регистрация заканчивается за 40 минут или не позднее чем за 1 час 20 минут до вылета, если регистрация заканчивается за 60 минут до него. Стоимость такого вип-сопровождения — 7500 руб.

Заказать портера нельзя только в том случае, если пассажир летит с животным или с оружием в багаже. Также ручная кладь не должна содержать предметы, требующие декларирования и запрещенные к провозу на борту воздушного судна.

Домодедово
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