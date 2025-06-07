С начала года более миллиона россиян нашли отношения через дейтинг-сервисы

Онлайн-знакомства продолжают набирать популярность: только за первые месяцы 2025 года 1,3 млн россиян нашли отношения благодаря дейтинг-сервисам, что на 19% больше, чем годом ранее. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на данные платформы Teamo, специализирующейся на поиске партнеров для серьезных отношений.



В Teamo подчеркивают, что основную аудиторию составляют люди от 30 до 45 лет. Именно они чаще всего находят стабильные отношения в приложениях. Интересно, что женщины все активнее проявляют инициативу, а мужчины — чаще указывают в профилях желание создать семью.



Наблюдается и территориальное расширение: все больше пользователей из регионов вступают в отношения, завязанные онлайн, а готовность к переезду ради личной жизни становится новым маркером серьезности намерений.



Аналитики Teamo прогнозируют, что по итогам 2025 года число найденных через сервисы пар может приблизиться к 1,5 млн. Дейтинговый рынок становится не просто индустрией — он превращается в элемент социальной политики и цифровой демографии.



По оценке отрасли, в ближайшие годы именно качественные, «долгосрочные» дейтинговые сервисы станут драйверами сегмента. Большие игроки уже начинают конкурировать не только алгоритмами, но и репутацией в сфере построения реальных отношений.