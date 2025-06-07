Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.06.2025 в 10:36

С начала года более миллиона россиян нашли отношения через дейтинг-сервисы

Число успешных знакомств выросло на 19% по сравнению с прошлым годом

Онлайн-знакомства продолжают набирать популярность: только за первые месяцы 2025 года 1,3 млн россиян нашли отношения благодаря дейтинг-сервисам, что на 19% больше, чем годом ранее. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на данные платформы Teamo, специализирующейся на поиске партнеров для серьезных отношений.

В Teamo подчеркивают, что основную аудиторию составляют люди от 30 до 45 лет. Именно они чаще всего находят стабильные отношения в приложениях. Интересно, что женщины все активнее проявляют инициативу, а мужчины — чаще указывают в профилях желание создать семью.

Наблюдается и территориальное расширение: все больше пользователей из регионов вступают в отношения, завязанные онлайн, а готовность к переезду ради личной жизни становится новым маркером серьезности намерений.

Аналитики Teamo прогнозируют, что по итогам 2025 года число найденных через сервисы пар может приблизиться к 1,5 млн. Дейтинговый рынок становится не просто индустрией — он превращается в элемент социальной политики и цифровой демографии.

По оценке отрасли, в ближайшие годы именно качественные, «долгосрочные» дейтинговые сервисы станут драйверами сегмента. Большие игроки уже начинают конкурировать не только алгоритмами, но и репутацией в сфере построения реальных отношений.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.