В России планируют ввести утильсбор на иностранные смартфоны и планшеты

В России предложили к концу 2024 года ввести утилизационный сбор для импортной электроники: планшетов, смартфонов и видеокамер. Инициативу озвучили на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике. Её авторы — отраслевые консорциумы, в их числе — «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» и «Вычислительная техника». Идею сбора поддержали в Минпромторге. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отмечает издание, утильсбор на электронику планируется реализовать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили. Он будет преследовать те же цели: обеспечивать вливание в бюджет дополнительных средств, которые направят на развитие российских производств, и «подрасчистить рынок от иностранных конкурентов».

«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД [Общероссийский классификатор продукции]. Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные». Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного», — пояснил руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.

Он добавил, что для отечественных устройств утильсбор должен быть «существенно ниже», чем для импортных аналогов.

В ходе дискуссии директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Дмитрий Плясунов указал, что ведомство заинтересовано в принятии инициативы. «Сейчас мы реализуем проект по маркировке светотехники по системе «Честный знак». После этого, как второй этап, готовы поддержать предложение консорциума. На наш взгляд, отрасль в нём нуждается», — сказал Плясунов.

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов в беседе с газетой подчеркнул, что «утильсбор будет». Когда его введут — «вопрос пока открытый», отметил он.