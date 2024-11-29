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29.11.2024 в 16:00

USM вышел из состава учредителей оператора системы маркировки

Сейчас ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля либо доли в 25%

Холдинг USM, основанный бизнесменом Алишером Усмановым, вышел из состава учредителей ООО «Оператор-ЦРПТ», структуры Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя USM.

По словам собеседника издания, у проекта несколько инвесторов, однако изначальный состав претерпел изменения. «В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников группы», — пояснил представитель USM.

«Дочка» ЦРПТ — ООО «Оператор-ЦРПТ» — была создана в июле 2017 года. Реализация на базе компании единого оператора системы сплошной маркировки товаров, которую должны были запустить в России к этому году, одобрил президент Владимир Путин. Предполагалось, что разработкой системы маркировки займется сам ЦРПТ, но в итоге для этого проекта создали отдельное ООО.

Система для борьбы с нелегальными товарами на рынке России была реализована на базе государственно-частного партнерства. Это был проект холдинга USM, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

В ЦРПТ уточнили РБК, что сейчас «ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля либо доли 25%». В пресс-службе «Ростеха» заявили, что «с самого начала владеют эффективной долей 22,5% в компании — операторе проекта».

Холдинг USM управляет активами в сферах металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число компаний входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и оператор «МегаФон». Forbes оценивает состояние Усманова в 13,4 млрд долларов.

Алишер Усманов USM
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