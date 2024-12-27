Ничего лишнего в Новом году: «Уралсиб» представил рекламный ролик с Никитой Волковым

Банк «Уралсиб» и агентство Zebra Hero в новой рекламной кампании задались вопросом: почему люди называют праздник «Новым годом», если в их жизни почти ничего не меняется? Едва наступают январские каникулы, как люди переходят в очередной цикл с багажом нерешенных дел и ненужных вещей и тянут все это с собой в 2025 год.

Чтобы ответить на эту дилемму, «Уралсиб» развил платформу «Ничего лишнего» и предложил оставить ненужное в прошлом году, потому что без освобождения от старого не останется места для нового.

В рекламном ролике снялся актер Никита Волков. Он спрашивает: «Почему Новый год "новый", если все остается по-старому?». И почти в тот же миг в комнату врывается метель — метафора стихийной перемены, сметающей все ненужное: громоздкие офисные кулеры и бессмысленные зум-конференции, очереди с талончиками и бесполезные покупки, которые пылятся в углу до следующего декабря.

В конце концов, герою ролика удается зацепиться за мерцающую гирлянду — символ грядущего праздника — и добраться до источника сквозняка. Финальная сцена переносит персонажа в уютную гостиную, где царит праздничное волшебство. За окном по-прежнему метет, но дома все спокойно и наполнено уютом — никакого вороха бесцельных покупок и суеты.

Так «Уралсиб» и Zebra Hero напоминают зрителям, что Новый год становится новым не из-за календарей и смены сезонов, а из-за решений людей и отбрасывания всего лишнего.

Состав творческой группы

«Уралсиб»

Маркетинг-директор: Василий Хозяинов

Руководитель управления маркетинговых коммуникаций и замдиректора маркетинга: Ольга Доманова

Креативный директор: Данила Разуваев

Продюсер: Алина Воробева

Zebra Hero

Креативный директор: Денис Колесов

Арт-директор: Михаил Герасимов

Продакшен-директор: Андрей Пауков

Аккаунт-директор: Анна Губарева

Исполнительный продюсер: Наталья Тормосина

Продюсер: Анна Емелина

Постпродакшен-продюсер: Маша Пенькова

Ассистент продюсера: Анна Дитякина

Актеры: Никита Волков, Кристина Исайкина, Максим Алешин

Режиссер: Евгений Бакиров

Оператор-постановщик: Владимир Ушаков

Второй режиссер: Мина Хлечян

Ассистент второго режиссера: Ольга Солодилова

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Ассистент художника-постановщика: Мария Грачева

Художник по реквизиту: Ксения Маркина

Ассистенты по реквизиту: Дмитрий Гореславский и Валерия Цай

Декораторы-реквизиторы: Алексей Львов и Максим Загретдинов

Художник по костюмам: Юлиана Инюшева

Ассистенты по костюмам: Николай Голованов и Ира Пак

Художник по гриму: Анна Алимова

Кастинг-директор: Милена Бессонова

Ассистент кастинг-директора: Екатерина Попкова

Режиссер монтажа: Алексей Копашов

Директор съемочной группы: Влад Деребаско

Ассистент по актерам: Алексей Каширин

Раскадровщик: Владимир Гончаров

Звукорежиссер: Максим Колодин

Локейшн: Ольга Панфилова

Фокус пуллер: Алан Закощиков

Механик камеры: Илья Подгурский

Гафер: Антон Агеев

CG супервайзер: Миша Федоровский

SFX: Евгений Сорокин

SFX: Валерий Гранков

Ассистент SFX: Андрей Корольков

Ассистент SFX: Михаил Абрамов-Лещинский

Студия графики: LustraFX

Саунд-дизайн: Никита Ганькин

Цветокоррекция: Виктор Малыгин

Технический монтаж: Сергей Смирнов