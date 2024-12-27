Ничего лишнего в Новом году: «Уралсиб» представил рекламный ролик с Никитой Волковым

Банк «Уралсиб» и агентство Zebra Hero в новой рекламной кампании задались вопросом: почему люди называют праздник «Новым годом», если в их жизни почти ничего не меняется? Едва наступают январские каникулы, как люди переходят в очередной цикл с багажом нерешенных дел и ненужных вещей и тянут все это с собой в 2025 год.
Чтобы ответить на эту дилемму, «Уралсиб» развил платформу «Ничего лишнего» и предложил оставить ненужное в прошлом году, потому что без освобождения от старого не останется места для нового.
В рекламном ролике снялся актер Никита Волков. Он спрашивает: «Почему Новый год "новый", если все остается по-старому?». И почти в тот же миг в комнату врывается метель — метафора стихийной перемены, сметающей все ненужное: громоздкие офисные кулеры и бессмысленные зум-конференции, очереди с талончиками и бесполезные покупки, которые пылятся в углу до следующего декабря.
В конце концов, герою ролика удается зацепиться за мерцающую гирлянду — символ грядущего праздника — и добраться до источника сквозняка. Финальная сцена переносит персонажа в уютную гостиную, где царит праздничное волшебство. За окном по-прежнему метет, но дома все спокойно и наполнено уютом — никакого вороха бесцельных покупок и суеты.
Так «Уралсиб» и Zebra Hero напоминают зрителям, что Новый год становится новым не из-за календарей и смены сезонов, а из-за решений людей и отбрасывания всего лишнего.
Состав творческой группы
«Уралсиб»
Маркетинг-директор: Василий Хозяинов
Руководитель управления маркетинговых коммуникаций и замдиректора маркетинга: Ольга Доманова
Креативный директор: Данила Разуваев
Продюсер: Алина Воробева
Zebra Hero
Креативный директор: Денис Колесов
Арт-директор: Михаил Герасимов
Продакшен-директор: Андрей Пауков
Аккаунт-директор: Анна Губарева
Исполнительный продюсер: Наталья Тормосина
Продюсер: Анна Емелина
Постпродакшен-продюсер: Маша Пенькова
Ассистент продюсера: Анна Дитякина
Актеры: Никита Волков, Кристина Исайкина, Максим Алешин
Режиссер: Евгений Бакиров
Оператор-постановщик: Владимир Ушаков
Второй режиссер: Мина Хлечян
Ассистент второго режиссера: Ольга Солодилова
Художник-постановщик: Алексей Яндовский
Ассистент художника-постановщика: Мария Грачева
Художник по реквизиту: Ксения Маркина
Ассистенты по реквизиту: Дмитрий Гореславский и Валерия Цай
Декораторы-реквизиторы: Алексей Львов и Максим Загретдинов
Художник по костюмам: Юлиана Инюшева
Ассистенты по костюмам: Николай Голованов и Ира Пак
Художник по гриму: Анна Алимова
Кастинг-директор: Милена Бессонова
Ассистент кастинг-директора: Екатерина Попкова
Режиссер монтажа: Алексей Копашов
Директор съемочной группы: Влад Деребаско
Ассистент по актерам: Алексей Каширин
Раскадровщик: Владимир Гончаров
Звукорежиссер: Максим Колодин
Локейшн: Ольга Панфилова
Фокус пуллер: Алан Закощиков
Механик камеры: Илья Подгурский
Гафер: Антон Агеев
CG супервайзер: Миша Федоровский
SFX: Евгений Сорокин
SFX: Валерий Гранков
Ассистент SFX: Андрей Корольков
Ассистент SFX: Михаил Абрамов-Лещинский
Студия графики: LustraFX
Саунд-дизайн: Никита Ганькин
Цветокоррекция: Виктор Малыгин
Технический монтаж: Сергей Смирнов