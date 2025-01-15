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15.01.2025 в 11:10

Депутаты обновили законопроект о внедрении универсального QR-кода

Документ перевнесли в Госдуму

Депутаты Госдумы добавили в законопроект о внедрении универсального QR-кода и цифрового рубля основные определения и сроки запуска. В документ включили предложения Банка России, которые ранее поступили в Минфин. Изначально внесенный проект закона отозвали, а обновленный — внесли, пишут «Ведомости».

Рассмотрение законопроекта может состояться в весеннюю сессию Госдумы. Если документ примут, то часть статей начнет действовать с 1 июля 2025 года, а остальные — в зависимости от дат, которые прописаны в документе.

Оператором услуг по предоставлению универсального QR-кода утверждена Национальная система платежных карт (НСПК). Компания будет утверждать правила использования кода, предоставлять услуги банкам, платежным платформам и агентам, обеспечивать неизменность данных о переводах, чтобы деньги доходили до получателя без ошибок и потерь.

В законопроекте приводится определение универсального платежного кода. Это специальный графический или другой вид информации, созданный по правилам оператора услуг и позволяющий с помощью программ на устройстве пользователя считать данные и получать реквизиты для перевода средств.

В документе прописан срок ввода в эксплуатацию QR-кода (1 января 2026 года), установлена обязанность банков предоставлять возможность операций с цифровым рублем (мера вступит в силу для системно значимых кредитных организаций с 1 июля 2025 года, для банков с универсальной лицензией — с 1 июля 2026 года, для всех остальных — с 1 июля 2027 года).

С помощью универсального QR-кода можно будет переводить цифровые рубли юрлицам, индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, медиаторам, самозанятым и другим лицам. А продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов должны будут обеспечить возможность клиентам оплачивать товары и услуги цифровыми рублями. Такая обязанность не будет возлагаться на продавцов и исполнителей, работающих в местах, где нет мобильной связи или интернета.

В октябре 2024 года Центробанк России представил Минфину инициативы по изменению законодательства в отношении использования QR-кодов для оплаты товаров и услуг. Новые нормы обязывают банки использовать только универсальный QR-код на базе решения НСПК.

Госдума законопроект QR-код
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