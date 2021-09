Universal Music Group выйдет на биржу. Компания планирует привлечь €33 млрд

Самая крупная звукозаписывающая компания в мире, Universal Music Group, выпустит на биржу свои акции. Они будут торговаться на на Euronext Amsterdam под тикером UMG. Торги официально начнутся 21 сентября. Инициатором стал главный акционер компании, французская группа Vivendi — ее акционеры получат 60% акций, сообщает Reuters.

Капитализация UMG может составить €33 млрд ($39 млрд). Выручка компании в 2020 году составила €7,4 млрд, из них более половины (€3,8 млрд) пришлось на стриминговые сервисы. Доля цифровых доходов составила 65%, а сервисы из топ-50 обеспечили 95% диджитал-выручки.

По заявлению самой группы, значительную часть продаж составляют CD и виниловые пластинки. Однако направление мерчендайзинга в прошлом году упало из-за пандемии и отмены концертов — сокращение составило 40,3%.

Сейчас компания представлена на 60 рынках и имеет в каталоге творчество многих популярных исполнителей: The Beatles, ABBA, The Beach Boys, Guns N' Roses, Bon Jovi, Элтона Джона, Боба Марли, Nirvana, Queen, The Rolling Stones, Джастина Бибера, Билли Айлиш, Eminem, Леди Гаги, Кэти Перри, Тейлор Свифт и других.