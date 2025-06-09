Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.06.2025 в 11:10

Uniqlo вошла в топ самых популярных брендов у россиян, делающих онлайн-покупки за рубежом

Компания обогнала Zara и Nike по доле продаж в РФ

2

По итогам первого квартала 2025 года японская марка одежды Uniqlo попала в топ-5 самых популярных брендов среди россиян, делающих онлайн-покупки за рубежом. В пятерку также вошли Apple, Zara, New Balance и Nike, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CDEK.Shopping.

В сегменте одежды и аксессуаров доля продаж Uniqlo на CDEK.Shopping равна 12%. У Zara показатель составляет 8%, у Nike — 5%.

После начала спецоперации Uniqlo приостановила работу всех своих магазинов в РФ. В 2022 году убытки российского подразделения Uniqlo — ООО «Юникло Рус» — превысили 10 млрд руб. В 2023 году чистая прибыль компании составила 2,3 млрд руб., выручка — 1,9 млрд руб. В 2024 году «Юникло Рус» получила чистый убыток 413 млн руб., выручки не было.

В 2023 году часть площадей Uniqlo заняла компания «Трейд менеджмент» (управляет сетью Lady & Gentleman City), которая открыла магазины под брендом Just Clothes (логотип и коллекции отчасти напоминали Uniqlo). В 2025 году «Трейд менеджмент» закрыл 8 из 13 магазинов нового бренда.

У Uniqlo все еще много лояльных российских покупателей. При этом основатель бренда Тадаси Янаи обещал, что компания не будет возвращаться на рынок РФ.

Uniqlo
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.