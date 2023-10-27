Unilever отчиталась о падении продаж во всех категориях производимой продукции

Британская корпорация Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Чёрный жемчуг» «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие) отчиталась о финансовых результатах за третий квартал 2023 года. Квартальная выручка компании сократилась на 3,8% год к году, до €15,2 млрд.

Unilever отметила снижение продаж во всех категориях производимой продукции. Выручка от продажи товаров для красоты и здоровья упала на 4,9%, товаров личной гигиены — на 2,2%, товаров для дома — на 4,1%, продуктов питания — на 2,4%, в сегменте мороженого — на 6,5%.

Рост цен на продукцию Unilever составил 5,8%. Он превысил консенсус-прогноз в 5,1%. Объёмы производства компании сократились на 0,6%. Эксперты прогнозировали его увеличение на 0,1%.

В отчёте также сообщается, что Unilever договорилась о продаже сервиса доставки бритвенных лезвий Dollar Shave Club американскому фонду прямых инвестиций Nexus Capital Management. Сделку планируется закрыть до конца этого года. Её условия не раскрываются. Отмечается, что Unilever сохранит в сервисе миноритарную долю в 35%.

В 2016 году Unilever приобрела стартап Dollar Shave Club за $1 млрд.