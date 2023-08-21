Умер второй основатель Adobe Джон Уорнок

Один из основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок умер на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте компании.

Уорнок скончался в окружении своей семьи, причины смерти не называются.

В 1982 году Уорнок и его коллега Чарльз Гешке основали Adobe. Уорнок в первые два года работы в Adobe занимал должность президента компании, после чего стал её генеральным директором. В 2000 году он подал в отставку с поста гендиректора, однако продолжал участвовать в управлении компанией.

Одной из первых разработок компаньонов стал язык описания страниц PostScript. За заслуги они были отмечены Национальной медалью технологий и инноваций США. Чарльз Гешке скончался в апреле 2021 года на 82 году жизни.