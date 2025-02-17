Умер создатель Nutella

Известный итальянский химик Франческо Ривелла, который был одним из создателей шоколадной пасты Nutella, умер в Италии в возрасте 97 лет. Об этом пишет газета Daily Mail.

Ривелла родился в 1927 году в коммуне Барбареско в Пьемонте, получил степень по химии и в 1952 году начал работать в компании Ferrero. Он был частью команды, которая изучала сырье, такое как какао и фундук, для разработки новых кондитерских изделий. «Мы покупали шоколад, батончики, снеки по всему миру и анализировали их, но не для того, чтобы имитировать, а для того, чтобы улучшить», — вспоминал Ривелла. Его слова цитирует Berliner Morgenpost.

Химик проработал в Ferrero больше 40 лет. Он ушел на пенсию в 1993 году.

Ореховая нуга, которую производит компания, первоначально называлась Supercrema. Когда в 1960-х годах в Италии был принят закон, запрещающий использование превосходных степеней в названиях потребительских товаров, Ferrero изобрела слово Nutella (происходит от английского слова «nut» — орех). Именно Ривелле приписывают создание названия бренда.

Годовой оборот Ferrero составляет €18,4 млрд, в портфеле компании такие бренды, как Ferrero Rocher, Kinder, Tic Tac. Ferrero насчитывает 37 производственных предприятий по всему миру, на которых работают 48 тыс. сотрудников. Семья основателей компании является одной из самых богатых в Италии.