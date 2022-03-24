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24.03.2022 в 06:50

Умер создатель GIF Стивен Уилхайт

Ему было 74 года

В США в возрасте 74 года скончался создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт, сообщает The Verge.

Уилхайт умер в марте от последствий COVID-19. Это подтвердила его супруга Каталин.

Уилхайт изобрел GIF в 1987 году во время своей работы в компании CompuServe. Новый формат позволил умещать серию изображений в сжатом виде и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности интернета. Он стал удобным инструментом для демонстрации графиков и простых анимаций. Позднее формат был модифицирован: добавлены поддержка прозрачности и анимации.

В 2012 году Оксфордский американский словарь объявил GIF словом года благодаря популярности формата среди блоггеров. Также его активно использовали в рекламе крупнейшие бренды. В 2013 году Уилхайту была вручена премия Webby за вклад в развитие интернета.

GIF
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