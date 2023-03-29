Уходящие из России компании заплатят 10% стоимости в бюджет страны

Компании из недружественных стран, решившие уйти из России, заплатят в бюджет не менее 10% рыночной стоимости активов. Такие условия будут применяться, только если стоимость сделки будет ниже 90% от цены компании, сообщают «Известия» со ссылкой на решение заседания в Министерстве финансов.

В конце 2022 года правительство утвердило условия, при которых компаниям из недружественных стран разрешат выйти из РФ. Взнос в пользу бюджета, который тогда считался добровольным, в настоящий момент становится обязательным, а также уточняется его величина — не менее 10% рыночной стоимости активов.

В Госдуме подчеркнули, что новый порядок выхода компаний с российского рынка поможет сохранить добросовестные капиталы и инвестиции в России. В случае продажи активов без дисконта размер взноса составит 5% от рыночной стоимости активов. Теперь при рассмотрении сделок большее внимание будет уделяться анализу оценок стоимости активов компаний как базы для бюджетного взноса.

По мнению эксперта, опрошенного изданием, эта мера может преследовать две основные цели: дать компаниям финансовый стимул оставаться в России и пополнять бюджет в случае ухода. Сейчас в стране осталось множество компаний, которые заморозили маркетинговые инвестиции, переоформили бренд на местный или ушли и пришли под другим названием — для них появился дополнительный аргумент за то, чтобы остаться.

Иностранные инвесторы не торопятся выходить из российских активов, заявляет директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Улеглась первая волна продаж, при которой согласовывались сделки с дисконтом к рыночной цене от 50%. Новых желающих продавать российские активы с таким дисконтом нет. Однако существует схема передачи контроля над активами дружественным резидентам с дисконтом в 90% и более к рыночной цене — поэтому правительство вводит новые ограничения для таких сделок, поясняет эксперт.

Ранее сообщалось, что в прошлом году РФ покинули только 8,5% компаний, включая 18% «дочек» корпораций из США, 15% — из Японии, 8,3% — из Евросоюза, среди остающихся 19,5% приходится на немецкие компании, 12,4% — на американские.