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Участники рынка big data бесплатно предоставят данные стартапам

22.11.2018 в 09:05

В Ассоциации участников разработают кодекс этики в сфере использования больших данных

Depositphotos

Участники рынка больших данных (big data) планируют начать на бесплатной основе предоставлять свои данные стартапам уже в начале 2019 года, сообщает RNS со ссылкой на президента ассоциации участников рынка больших данных и операционного директора «МегаФона» Анну Серебряникову.

«Пока никакой коммерческой составляющей у ассоциации нет, но мы думаем о взаимодействии со стартапами, которым мы можем предоставлять данные, которые есть у членов ассоциации — для того, чтобы они пробовали свои модели, искали какие-то правильные механизмы взаимодействия. Сначала мы будем это делать на бесплатной основе, в виде песочницы», — сообщила Серебряникова.

Уточняется, что в случае успешного развития в этом направлении Ассоциация приступит к созданию коммерческих моделей предоставления данных.

Кроме того, может появиться кодекс этики использования больших данных. «Кодекс, который мы планируем разработать в диалоге интернет-индустрией, должен стать основой принципов взаимодействия участников сферы данных и, при необходимости, базой для регуляторных инициатив», — прокомментировал Сергей Петров, директор ИРИ.

Напомним, Ассоциацию участников рынка больших данных учредили «МегаФон», Mail.Ru Group, oneFactor, Тинькофф Банк, «Яндекс» и Сбербанк. Цель ассоциации — создать единые принципы и стандарты обработки, хранения, передачи и использования big data.

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