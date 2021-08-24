У TikTok появилась собственная радиостанция

Соцсеть TikTok запустила собственную радиостанцию в сотрудничестве с американской вещательной компанией SiriusXM. Сообщение появилось на странице соцсети в Instagram.

В посте отмечается, что это первая в своем роде радиостанция, ее наполнением займутся успешные авторы соцсети, музыканты и диджеи. В репертуар эфиров войдут вирусные треки и новые хиты восходящих звезд. Создатели планируют делать специальные включения при участии музыкантов — среди них Lil Nas X и Эд Ширан.

Радио TikTok — часть сотрудничества между TikTok, SiriusXM и Pandora, направленного на предоставление доступа к новаторским программам, эксклюзивным выступлениям и специальным мероприятиям. Прослушивание доступно в приложении и браузере.

Ранее ByteDance (владеет платформой TikTok) сообщила, что собирается выйти на биржу несмотря на давление со стороны властей Китая. IT-компания планирует IPO в четвертом квартале 2021 года.