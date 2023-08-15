Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Таврида АРТ
RMG_pressa

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.08.2023 в 18:30

У Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

В июле под арест попали 12 счетов блогера в российских банках

3

У Елены Блиновской арестовано имущество на 64 млрд руб., рассказал адвокат блогерши Наталия Сальникова РИА «Новостям». Сальникова также сказала, что блогер уже заплатила 55 млн руб. налогов.

Ранее стало известно, что у блогера арестовано 12 счетов в пяти российских банках; мотоцикл Harley-Davidson; 54 расчётных счёта в 13 компаниях «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари мечту», «Нембус», «Аквакультура-Хибины», «ДОГ Осьминог», «Ветер», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «ГУФО», «Океан Молодости» и «Праймфуд»; автопарк из Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander.

В июле суд арестовал 21 объект недвижимости, которым владели Блиновские: в том числе помещения в Ярославской области и в Подмосковье, элитная квартира в Москве, а также более 100 млн руб. на 50 банковских счетах семьи, валюту и золотые коллекционные монеты.

Напомним, Блиновскую задержали при попытке покинуть территорию России на арендованном автомобиле. Её обвиняют в неуплате налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств — блогер не уплатила НДС и НДФЛ на сумму свыше 918 млн руб.

Сейчас она находится под домашним арестом.

Налоги блогер Блиновская Елена Блиновская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.