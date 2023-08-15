У Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

У Елены Блиновской арестовано имущество на 64 млрд руб., рассказал адвокат блогерши Наталия Сальникова РИА «Новостям». Сальникова также сказала, что блогер уже заплатила 55 млн руб. налогов.

Ранее стало известно, что у блогера арестовано 12 счетов в пяти российских банках; мотоцикл Harley-Davidson; 54 расчётных счёта в 13 компаниях «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари мечту», «Нембус», «Аквакультура-Хибины», «ДОГ Осьминог», «Ветер», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «ГУФО», «Океан Молодости» и «Праймфуд»; автопарк из Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander.

В июле суд арестовал 21 объект недвижимости, которым владели Блиновские: в том числе помещения в Ярославской области и в Подмосковье, элитная квартира в Москве, а также более 100 млн руб. на 50 банковских счетах семьи, валюту и золотые коллекционные монеты.

Напомним, Блиновскую задержали при попытке покинуть территорию России на арендованном автомобиле. Её обвиняют в неуплате налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств — блогер не уплатила НДС и НДФЛ на сумму свыше 918 млн руб.

Сейчас она находится под домашним арестом.