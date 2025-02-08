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08.02.2025 в 13:24

Twix предложил зрителям Суперкубка поиграть в гляделки за два слитка золота

Лицами кампании стали участники американского хип-хоп дуэта Ying Yang Twins

Уже завтра в Новом Орлеане состоится финальная игра Национальной футбольной лиги. Этот матч считается не только кульминацией спортивного сезона, но и одним из важнейших поп-культурных и коммерческих событий в мире. Бренды выкладывают рекордные суммы за право транслировать свои ролики во время игры.

Бренд шоколада Twix не только снял видео, но и запустил кампанию Second Screen Staredown, которая может привлечь рекордное количество зрителей во время Супербоула. Производитель шоколада предлагает фанатам сыграть в гляделки во время рекламных пауз. Для этого нужно зайти с телефона на сайт Twix и не отрываясь и не моргая смотреть в экран, камера зафиксирует, кто продержится дольше всех. Победителя ждет существенный приз — два золотых слитка стоимостью $170 тыс.

Амбассадорами кампании стали участники американского хип-хоп дуэта Ying Yang Twins. В рекламном видео они в свойственной им рэперской манере рассказали и продемонстрировали, что нужно делать, чтобы побороться за золото.

Twix
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