Twitter запустила «брендированные лайки»

Соцсеть Twitter начала тестировать Branded Likes («брендированные лайки»). Они позволят брендам «выделиться в толпе» новостной ленты и стимулировать пользователей делиться хэштегами кампаний, пишет AdAge.

С помощью Branded Likes рекламодатели могут установить вместо кнопки «Мне нравится» анимированное изображение, которое дополняет кампанию. Функция распространяется на промо- и органические твиты в течение 24 часов. Бренд выбирает хэштег, запускающий анимированный лайк, а пользователи нажимают на сообщение и получают возможность преобразить свои публикации с помощью этого хэштега.

«Мы знаем, что некоторые лучшие моменты бренда заслуживают маленькой искры и восторга», — говорят в Twitter.

Пока функция находится на стадии бета-тестирования. Ее уже используют NASA, NBA и Disney+. Например, на прошлой неделе NASA установила вместо лайка иконку с ракетой и внедрила хэштег #CountdownToMars, чтобы отпраздновать запуск космического корабля с вездеходом Perseverance. NBA в честь открытия нового сезона предложила лайк в виде баскетбольного меча и хэштег #WholeNewgame.

Платформа Disney+ использовала анимированных львов и хэштег #BlackIsKing для продвижения выхода Black Is King, визуального альбома певицы Beyoncé. Платформа прикрепила львов и написала твит с хэштегом. К концу дня публикация собрала более 70 тыс. лайков и 8 тыс. ретвитов.

Ранее сообщалось, что Twitter планирует ввести платную подписку. Это позволит соцсети меньше полагаться на выручку от рекламы.