Twitter стал миноритарным акционером рекламной компании Aleph Group

Twitter купил миноритарный пакет акций рекламной группы Aleph, в которую входят компании IMS, Httpool, Wise.Blue и AdDynamo, сообщили Sostav в российской пресс-службе Httpool. Сумму сделки стороны не раскрывают. Таким образом Twitter поддерживает международную образовательную инициативу Aleph Group по усилению цифровой экосистемы в странах с развивающейся экономикой, говорится в сообщении.

Проект Aleph Group направлен на обучение нового поколения экспертов в области цифровой рекламы в более чем 90 странах. В его рамках планируется создать образовательную технологическую платформу, которая позволит профессионалам всех возрастов получить местную сертификацию. Реализация инициативы также предусматривает создание новых рабочих мест для обеспечения экономического роста в развивающихся регионах. В компании отмечают, что любой желающий сможет стать профессионалом в сфере диджитал, расширить возможности трудоустройства и развития карьеры.

По словам регионального директора в «Httpool Россия и СНГ» Сергея Доведова, теперь, кроме работы над совершенствованием экспертизы своих сотрудников, компания будет помогать получать навыки работы в диджитал-маркетинге коллегам по рекламному рынку, а также привлекать в сферу перспективные кадры. Httpool с 2014 года является официальным представителем рекламных возможностей Twitter в России. Компания помогает социальной сети монетизировать пользовательскую базу, функционируя в роли локального отдела продаж и поддержки рекламодателей.

Гастон Таратута, основатель и генеральный директор Aleph Group: Мы рады приветствовать Twitter в качестве акционера Aleph — для нас это особая честь и признание. Это явное подтверждение наших усилий по обучению нового поколения профессионалов в сфере диджитал-рекламы по всему миру. Доступ к качественному образованию является ключом к личному успеху, однако до сих пор это возможно далеко не во всех странах мира. Наша миссия — дать шанс стать экспертом в диджитал каждому в любом уголке земного шара, и мы стремимся к тому, чтобы это стало реальностью.

Сара Персонет, директор по работе с клиентами Twitter: Aleph уже много лет является ценным стратегическим партнером Twitter и поддерживает наш бизнес во всём мире как в роли партнёра по продажам, так и будучи технологическим партнёром. Эти инвестиции являются естественной эволюцией наших отношений с Aleph.

Выручка Twitter от рекламы в третьем квартале 2021 года составила $1,14 млрд, увеличившись на 41% в годовом исчислении. Общий доход компании достиг $1,28 млрд. Это выше прогнозов самой соцсети и ожиданий аналитиков.