В Госдуме снова попросили разблокировать Twitter

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор (РКН) рассмотреть возможность разблокировки соцсети Twitter в России. Депутат направил обращение руководителю ведомства Андрею Липову. Об этом сообщают «Ведомости», издание ознакомилось с копией письма, Даванков подтвердил его подлинность.

По данным газеты, парламентарий попросил у главы РКН провести проверку фактов удаления Twitter «распространяемой с нарушением закона информации» и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter в России.

Как отмечает издание, в качестве обоснования разблокировки сервиса Даванков приводит изменение политики ресурса по отношению к российским госорганам и журналистам. По мнению депутата, платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче. «Это личное решение нового главы [и владельца] Twitter Илона Маска», — цитируют текст письма вице-спикера «Ведомости».

РКН заблокировал Twitter в марте прошлого года на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Блокировка осуществлялась на основании статьи 15.3 закона об информации, информтехнологиях и о защите информации. Норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В начале апреля депутат Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter в России. Однако Роскомнадзор выступил против подобного предложения. Ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв также предлагал разблокировать соцсеть в связи с изменением её политики.