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02.06.2023 в 08:15

Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter

Текущее название платформы не вписывается в её новую концепцию развития

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск подтвердил планы по переименованию платформы. Об этом он написал в Twitter.

З1 мая портал T (w)itter Daily News в своём Twitter-аккаунте опубликовал пост с недавним высказыванием Маска, в котором бизнесмен назвал Twitter — «неподходящим брендом» из-за расширения его функционала в будущем. Он также говорил, что «по сравнению со старым Twitter, на платформе X будет возможность публиковать более длинные посты, видео, обмениваться сообщениями и пользоваться финансовыми сервисами».

Спустя несколько часов под постом портала появился комментарий Маска. «Это правда», — написал он. Однако деталей бизнесмен не привёл.

Ранее стало известно, что компания Twitter, которой принадлежала одноимённая соцсеть, фактически прекратила самостоятельное существование после слияния с X Corp. Илона Маска. В постановлении окружного суда штата Флорида уточнялось, что фактическое слияние компаний произошло 4 апреля 2023-го.

Twitter Илон Маск
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