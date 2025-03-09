Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.03.2025 в 10:38

Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни»

В агентстве появилась программа менструальных отгулов «Ред дэй офф»

Мужчины креативного агентства Tutkovbudkov поддержали женщин-коллег необычной, но очень важной инициативой. В компании появилась программа менструальных отгулов «Ред дэй офф», в рамках которой каждая сотрудница может взять дополнительный выходной — в день, когда плохо себя чувствует и испытывает боль.

При запуске инициативы агентство опиралось на исследование, согласно которому более 80% женщин испытывают снижение продуктивности из-за менструации, что приводит к потере в среднем 8,9 дней работы в год.

Инициатива открытая, поэтому присоединиться к ней и поддержать своих женщин могут любые компании, как это уже сделали команды Zheeshee и Реактив Медиа.

Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни» Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни» Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни» Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни» Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни» Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни» Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни»
TutkovBudkov
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.