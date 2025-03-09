Tutkovbudkov позаботились о своих женщинах в «эти дни»

Мужчины креативного агентства Tutkovbudkov поддержали женщин-коллег необычной, но очень важной инициативой. В компании появилась программа менструальных отгулов «Ред дэй офф», в рамках которой каждая сотрудница может взять дополнительный выходной — в день, когда плохо себя чувствует и испытывает боль.

При запуске инициативы агентство опиралось на исследование, согласно которому более 80% женщин испытывают снижение продуктивности из-за менструации, что приводит к потере в среднем 8,9 дней работы в год.



Инициатива открытая, поэтому присоединиться к ней и поддержать своих женщин могут любые компании, как это уже сделали команды Zheeshee и Реактив Медиа.